На Камчатке школьница спасла на пожаре пятерых детей

В Петропавловске-Камчатском школьница спасла из пожара пятерых детей.

Инцидент произошел в доме на улице Савченко. Утром 15 октября к Кристине Парышевой прибежала ее 9-летняя соседка и рассказала, что в их квартире вспыхнул пожар.

Когда она пришла в соседскую квартиру, там уже все было в дыму, а в одной из комнат полыхал огонь. Девочка увидела двоих маленьких детей (2 и 5 лет), взяла их за руки и привела к себе домой. Там она надела на малышей и на своих двух братьев теплые вещи и приложила к их лицам мокрые тряпки. "Потом мы взяли кошек и вышли на лестничную площадку, а там уже все в густом дыму", — рассказала Кристина.

В этот момент приехали пожарные. В тушении огня принимали участие 28 человек и 9 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, ведомство намерено поощрить юную героиню и представить ее к ведомственной награде.

В августе в Омской области братья-школьники совершили настоящий подвиг — спасли из горящего дома женщину и двоих маленьких детей. Пламя не давало семье выбраться. В управлении МЧС по Омской области решили наградить ребят грамотами.