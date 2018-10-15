Мать братьев Кокориных: это катастрофа моей жизни

Светлана Кокорина, мать игрока питерского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, арестованных на два месяца из-за скандального поведения неделю назад в Москве, заявила журналистам, что очень страдает. "Это просто катастрофа", — призналась женщина.

"Для вас это шоу, и вы реально не понимаете [моих чувств], — цитирует Светлану Кокорину издание "Спорт-экспресс". – А для меня это катастрофа всей моей жизни".

Как уже сообщали Вести.Ru, 8 октября братья Кокорины, футболист "Краснодара" Павел Мамаев и еще несколько их друзей учинили драки на столичной парковке и в одном из кафе. Тверской суд Москвы арестовал четверых участников инцидента до 8 декабря. Им инкриминируют хулиганство.