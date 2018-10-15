Кандидат от Партии Роста снялся с выборов главы Хакасии

Кандидат от Партии Роста Александр Мяхар принял решение снять свою кандидатуру на выборах главы Хакасии, передает ТАСС.

"Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея", — заявил Мяхар.

Он призвал своего конкурента Валентина Коновалова (КПРФ) также отказаться от участия в выборах. Однако Коновалов снимать свою кандидатуру не намерен.

Как сообщалось, в первом туре выборов 9 сентября экс-глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья".

Голосование было перенесено на 7 октября, но 2 октября очередной претендент на пост главы региона — Андрей Филягин от "Справедливой России" – снял свою кандидатуру. Второй тур Избирком назначил на 21 октября, в нем должны были принять участие Коновалов и Мяхар.