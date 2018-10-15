75 лет "Собибору": в 50-ти городах мира посмотрели фильм Хабенского

Весь мир вспоминает восстание в нацистском лагере смерти "Собибор". 75 лет назад его узники, которых возглавил советский офицер Александр Печерский, совершили настоящий подвиг и сумели вырваться на свободу. Художественный фильм Константина Хабенского об этом событии накануне посмотрели зрители в разных странах.

Перед входом в кинозал – небольшая фотовыставка. С плакатов на посетителей взирают те, кто не просто решился дать отпор немецким оккупантам, но и сделал это, когда надежды на спасение, казалось бы, не осталось.

"Ровно 75 лет назад, 14 октября 1943 года произошло уникальное событие Второй Мировой – восстание в "Собиборе". Сегодня мы здесь, чтобы отдать дань памяти людям, которые подготовили и провели самое успешное восстание в истории концлагеря".

Во главе бунта встал советский офицер Александр Печерский. Именно он предложил организовать масштабное восстание, вместо того, чтобы пытаться бежать поодиночке. Благодаря его плану спастись удалось более чем 300 человек.

Их смелость вспоминают и в Израиле. Здесь к борьбе против нацизма – в том числе и силами советских солдат – относятся с особым уважением. В стране установлено более 60 мемориальных досок в честь бойцов красной армии.

"В некоторых странах идет переписывание истории и искажение того, что было годы назад, и приспешники нацистов героями себя ощущают. Это абсолютно недопустимо. И с Израилем у нас здесь полное понимание. В Израиле памятники не сносят, а устанавливают. Память важна, чтобы молодежь знала, как происходило – достоверно. И чтобы не дай бог не повторилось то, что произошло в Европе 30-40 годы прошлого столетия", — заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Берлин стал еще одним из пятидесяти городов мира, где вспоминали подвиг Печерского. Здесь также организовали фотовыставку и просмотр фильма Константина Хабенского, где актер исполнил роль советского офицера. Найти слова после просмотра ленты о тех событиях – непросто.

"Тему эту поднимать надо однозначно, нельзя забывать и надо показывать поколению, которое сегодня растет, о тех людях, которые прошли этот путь, хотели выжить, рожать детей, воспитывать нас, которые просто хотели жить", — говорит зритель.

Фильм Константина Хабенского уже посмотрели и в столице Испании. Показ организовало наше посольство и представительство Россотрудничества, причем, уже во второй раз.

По словам дипломатов, "Собибор" получил в Мадриде огромный отклик. А это очень важно – когда европейцы узнают, насколько страшен был враг, которому противостояла наша армия.