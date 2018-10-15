Камчатский дауншифтинг: все больше молодых семей переезжают из больших городов на Дальний Восток

Бросить все и переехать жить на Камчатку — такой идеей заболевают все больше молодых людей по всей России. Едут целыми семьями.

Камчатка поражает своей мощной дикой природой и редким сочетанием в одном пейзаже огромных вулканов, Тихого океана, скал и необычной формы берез. Если двигаться из главного города Петропавловска-Камчатского на север полуострова, можно наблюдать, как меняется климат и природа. Однако путешествие это утомительное.

Зинаида Курбатова: "Самое популярное туристическое направление из Петропавлоска-Камчатского — в поселок Эссо, который находится в центре полуострова. Добираться можно, конечно, на вертолете, но это дорого. Самое простое – на автомобиле. Нужно преодолеть более 500 км примерно за 9 часов".

Эссо знаменит горячими источниками. Термальной водой отапливаются дома, прямо в центре Эссо — бассейн, окруженный паром. Екатерина и Сергей Харлашины купаются вместе со своими пятью детьми. Сергей вырос в Сургуте, после окончания художественного вуза искал работу, и нашел место преподавателя в школе искусств Эссо.

Екатерина Харлашина рассказывает: "Здесь нет благ цивилизации, которые мешают растить детей".

Приехали сюда с тремя детьми, двое родились уже в Эссо. Харлашины четко расставили приоритеты: свободное время и большая семья важнее карьеры и денег.

Сергей Харлашин: "Многие знакомые переехали сюда из города, оставили блага цивилизации, строят дома, работают. Они так называемые дауншифтеры".

Байкеры Евгений и Евгения колесили по полуострову, случайно задержались в Эссо и решили тут жить. Их история самая экстравагантная. Они купили участок, построили дом на голом месте, даже еще не достроили. Сделали колодец. Родные и приятели до сих пор их не могут их понять

Евгений Бородай делится: "Мы не совсем городские, но образ жизни поменялся коренным образом. Такой вот дауншифтинг получился".

Построив дом, Евгений и Евгения решили стать заводчиками ездовых собак. Сейчас у них две лайки охраняют дом, и 13 собак-метисов — команда, которая слаженно работает в упряжке. Зимой собаки работают, летом больше отдыхают.

Заводчица собак Евгения Бородай рассказывает о питомцах: "Это наша собака Сосна, ей 7 лет. Когда мы ее ставим в упряжку, она загибает уши и сразу работает. В упряжке она настроена на работу. А это Баста. Считается, что лучшая упряжка – это когда в ней однопомётные щенки, они хорошо друг с другом общаются, у них нет конфликтов".

Семену нет еще полугода. Он постоянно на воле, на природе, с родителями и с собаками. Тут взаимная любовь.

Супруги Бородай рассчитывают этой зимой участвовать со своими питомцами в соревновании собачьих упряжек – "Беренгии", заниматься туризмом. Рядом с домиком они построили настоящий чум — жилище коренных камчадалов, коряков. Евгений Бородай делится: "Наверное, мы не наигрались в детстве в индейцев. Возможно, отсюда вся идея с собаками. И быт, и чум этот, наверное, тоже появился не просто так".

Владимир и Мария Самойловы переехали сюда вслед за родней. Все вместе они устроили гостевой дом на окраине Эссо, на улице с названием Медвежий угол. Здесь у них тоже свой небольшой бассейн. Бизнесмен Владимир Самойлов рассказывает нам во время экскурсии: "Это – термальная вода. Сначала этой водой отапливается наш дом. После того, как вода пройдет через дом, мы используем ее в нашей купели".

Все наши герои — молодые переселенцы, находятся в гармонии с собой и с природой. У них явно в порядке нервы, трудно представить, что они могут прикрикнуть на ребенка или быть в раздражении на близких.

Мария и Владимир Самойловы объясняют, что толкнуло их на такой шаг: "Мы правильно выставили приоритеты. Мы хотим жить для семьи, а не проводить все время на работе. Для семьи здесь чудесное место, здесь можно не волноваться о безопасности детей: вышел на улицу, свежий воздух, природа живая".

Всего за последние три года сюда переехало шесть молодых семей. Это явно тенденция — камчатский дауншифтинг, и этот феномен еще предстоит изучить социологам.