Глава Bellator Кокер: нас не касается ситуация с Нурмагомедовым

Президент американской лиги смешанных единоборств Bellator Скотт Кокер ответил отказом на предложение известного рэпера Кертиса Джексона, известного под псевдонимом 50 Cent, осуществить переход российского бойца Хабиба Нурмагомедова из лиги UFC.

Как уже сообщали Вести.Ru, несколько дней назад 50 Cent предложил Кокеру подписать контракт с Нурмагомедовым, изъявив при этом желание вложить в такой проект 2 млн долларов. В свою очередь, Хабиб пригласил рэпера в Дагестан и сказал, что открыт для переговоров. Нурмагомедов также предъявил ультиматум UFC, с которой у него контракт, что расторгнет соглашение, если лига лишит лицензии членов его команды.

"Давайте просто будем держаться подальше от этой истории, — сказал в свою очередь Кокер. – Просто потому, что это не имеет никакого отношения к Bellator, это связано с Атлетической комиссией штата Невада, самим бойцом и лигой UFC. Это только их дело".

Глава Bellator признал, что Джексон звонил ему и предлагал "перехватить" Нурмагомедова у конкурентов: "Он позвонил мне вчера, и он сказал: "Эй, что происходит? Мы будем в этом участвовать?" — приводит слова Кокера MMA Junkie. – Я ответил: "Слово за комиссией и только после этого мы можем предпринять какие-то шаги".