Новым президентом РФС может стать Александр Дюков из "Зенита"

Российский футбольный союз вскоре получит нового официального президента. Экс-министр спорта Виталий Мутко приостановил свою деятельность в РФС, его обязанности исполняет Александр Алиев. Но его может сменить председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

Исполнительный комитет Союза должен собраться в ближайшие дни и там будет выдвинута кандидатура именно Дюкова, сообщает Чемпионат.Ru. По сообщению инсайдера из кулуаров РФС, позиция Дюкова согласована с помощником президента РФ Игорем Левитиным.

Между тем, некоторое время назад в интернете появилась информация, что в кресло президента РФС вернется Мутко. Однако, это был явный вброс: фигура чиновника слишком одиозна и Виталий Леонтьевич "замазан" во многих неприятных спортивных историях, включая допинговый скандал во время Олимпиады-2014 в Сочи. Вряд ли ФИФА и УЕФА понравилось бы, если бы Мутко вернулся.

Дюков был президентом "Зенита" с 2008 по 2017 год, с 2008-го занимает должность председателя совета директоров петербургского клуба. Одновременно он является председателем правления ПАО "Газпром нефть".