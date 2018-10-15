В Ростовской области трое пьяных мужчин украли лодку и утонули в реке Дон. Видео

В Азове трое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет крепко выпили, пошли на поиск приключений, украли лодку и поплыли на ней по реке Дон — инцидент произошел утром в минувшее воскресенье, 14 октября.

За приключениями нетрезвых мужчин наблюдало несколько очевидцев: лодка раскачивалась от неосторожных движений бесстрашных воришек, а затем перевернулась.

Свидетели происшествия спустили шлюпку и направились на помощь утопающим, однако вода была холодной, а любители речных прогулок сильно пьяными: все трое мужчин не смогли удержаться на поверхности и утонули. Позже их тела были обнаружены около причальной стены.