15 октября 201810:33
В Ростовской области трое пьяных мужчин украли лодку и утонули в реке Дон. Видео
В Азове трое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет крепко выпили, пошли на поиск приключений, украли лодку и поплыли на ней по реке Дон — инцидент произошел утром в минувшее воскресенье, 14 октября.
За приключениями нетрезвых мужчин наблюдало несколько очевидцев: лодка раскачивалась от неосторожных движений бесстрашных воришек, а затем перевернулась.
Свидетели происшествия спустили шлюпку и направились на помощь утопающим, однако вода была холодной, а любители речных прогулок сильно пьяными: все трое мужчин не смогли удержаться на поверхности и утонули. Позже их тела были обнаружены около причальной стены.
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