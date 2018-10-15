Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Недавно американские учёные сообщили об удивительном итоге лечения тяжёлой формы экземы у одной из своих пациенток. Молодая девушка также страдала тотальной алопецией (облысением). Но после применения препарата от экземы у неё стал наблюдаться значительный рост волос.
Сразу поясним, что тотальная алопеция обозначает полную потерю волос на коже головы и лица.
Авторы недавнего исследования, описывающие этот случай в издании JAMA Dermatology, рассказывают, что 13-летняя пациентка лечилась при помощи препарата под названием дупилумаб. Лекарство медики назначили для избавление девушки от экземы, поскольку она не поддавалась лечению другими методами.
Пациентка страдала от экземы примерно с семи месяцев. Небольшие улучшения состояния наступали после некоторых курсов лечения. Но полного восстановление добиться не получалось.
Препарат дупилумаб, основой которого являются моноклональные антитела, появился на рынке недавно: в начале 2017 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило его для клинического использования.
После шести недель применения этого лекарства пациентка сообщила об удивительном побочном эффекте: у неё на коже головы начали расти тонкие светлые волосы. Спустя семь месяцев лечения уже можно было заметить значительное количество волос.
"Мы были очень удивлены, так как у этой пациентки не росли волосы на коже головы с двух лет, а другие методы лечения, которые могут помочь справиться с потерей волос, не работали в её случае", — говорит старший автор исследования Марианна Макредес Сенна (Maryanne Makredes Senna) из Массачусетской больницы общего профиля.
Насколько ей известно, это первое сообщение об отрастании волос после применения дупилумаба у пациента с какой-либо степенью очаговой алопеции, добавляет она.
Связь между лечением и ростом волос была доказана, когда пациентка временно перестала принимать дупилумаб из-за проблем со страхованием. Во время двухмесячного перерыва волосы у девушки поредели, но стоило ей вновь начать принимать лекарство, как рост волос возобновился.
На данном этапе специалисты лишь могут описать уникальную реакцию пациента на препарат. Между тем именно подобные непредвиденные случаи порой порождают новые научные открытия.
Отдельно отмечается, что на сегодняшний день исследователи не могут ответить на вопрос, поможет ли подобный препарат другим пациентам с облысением. Так же как и другие побочные эффекты, данный может быть индивидуальным.
"Прямо сейчас трудно понять, может ли дупилумаб спровоцировать рост волос у других пациентов с алопецией. Я предполагаю, что [приём лекарства] может быть полезен для пациентов с обширной активной экземой и активной алопецией", — говорит Сенна.
Специалисты уже подготовили предложение о клиническом исследовании с использованием дупилумаба у такого рода пациентов. "Мы надеемся, что сможем исследовать его дальше в самое ближайшее время", — добавляет учёный.
Интересно, что это не первый случайно обнаруженный способ лечения выпадения волос. В более ранних работах других групп исследователей также сообщалось о росте волос в качестве непредвиденного побочного эффекта других лекарств и терапий.
Например, в начале 2018 года исследователи показали, что эксперименты с иммуносупрессивным препаратом приводят к удивительному увеличению роста волоса, а в 2011 году специалисты, изучающие взаимодействие кишечника и мозга, случайно обнаружили химическое соединение, которое также стимулирует рост волос.
Впрочем, несмотря на большую исследовательскую работу в этой области, учёные до сих пор не нашли эффективного способа стимулирования роста волос. При этом специалисты всего мира работают в этом направлении, и уже появились методы лечения облысения при помощи столовых клеток и 3D-печати.
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