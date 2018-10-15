Комиссия по расследованию аварии "Союза" начала проверку завода в Самаре

Комиссия по расследованию причин аварии ракеты "Союз-ФГ" начала работу на ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре.

На "Прогрессе" производят ракеты-носители семейства "Союз". Источник на заводе рассказал РИА Новости, что туда доставили части всех ступеней аварийного "Союза". Комиссия будет работать несколько дней и изучит фрагменты ступеней для выяснения причин ЧП.

Авария произошла 11 октября: ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с экипажем МКС-57/58 на орбиту. Космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Они не пострадали.

По предварительным данным, один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время. Причиной могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней.

ЧП расследует спецкомиссия Роскосмоса. До выяснения причин аварии все пилотируемые пуски к МКС, которые сейчас проводятся с Байконура на российских "Союзах", приостановлены. Данное ЧП — первое за 35 лет с носителями такого типа.