В массовой аварии под Тверью пострадали четверо детей

Четыре ребенка и восемь взрослых получили травмы в результате массовой аварии с участием восьми транспортных средств на трассе М-9 в Тверской области, сообщает региональное управление СКР. Следователи сняли на видео разбитые автомобили.

ДТП произошло около 00:30 15 октября на 359-м километре федеральной трассы "Балтия", в районе деревни Дуброво Западнодвинского района. Первоначально тут столкнулись фура и две легковушки, в результате образовалась серьезная пробка.

Вторая авария произошла примерно через 25 минут, когда водители уступили дорогу лесовозу, дабы тот смог объехать по встречной полосе место происшествия. Маневр практически был завершен, но в дело вмешался случай в лице дальнобойщика — он поздно заметил остановившиеся перед ним транспортные средства и на полном ходу врезался в рейсовый автобус, а тот в свою очередь вытолкал с дороги ВАЗ и Mazda, после чего зацепил прицеп лесовоза.

В результате двух аварий, по данным СКР, пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. По счастью несовершеннолетние отделались только ушибами, тогда как остальных участников ДТП доставили в больницу.

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Вадим Левшин отметил, что обе аварии произошли в условиях сильного тумана.