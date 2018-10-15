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15 октября 201811:10

Фабрегас может перейти из "Челси" в мадридский "Атлетико"

as.com

Хавбек лондонского "Челси" Сеск Фабрегас, который числится в числе кандидатов в футбольную сборную Испании, может будущим летом сменить клубную прописку. Его контракт с "аристократами" заканчивается, нового предложения пока нет, а на родине его ждут в мадридском "Атлетико".

При этом сам Фабрегас, который в нынешнем сезоне пока не сыграл за "Челси" ни одного матча в чемпионате Англии, хотел бы остаться в Лондоне. "Я бы с удовольствием остался в клубе, — цитирует игрока испанское издание As. – Я был очень счастлив последние 4,5 года. Чувствую, что еще могу принести пользу команде, но теперь это зависит от клуба".

Напомним, что на родине Фабрегас выступал за "Барселону" в 2011-2014 годах. Еще ранее он почти 8 лет провел с составе лондонского "Арсенала". "Челси" – его третий клуб в карьере, а "Атлетико" вполне может стать четвертым.

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