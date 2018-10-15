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Королевская семья Великобритании 41 минута назад
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года
На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение о том, что внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года.
Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.
"Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает появления ребенка весной 2019 года".
Как сообщалось, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга.
Ребенок Гарри и Меган станет седьмым в очереди наследования британского престола.
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