Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года

На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось сообщение о том, что внук королевы Великобритании принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают появления первенца весной 2019 года.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk