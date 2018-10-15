Вратарь сборной Гильерме вошел в Клуб Льва Яшина

Участие в двух последних по времени матчах футбольной сборной России стало для голкипера московского "Локомотива" Гильерме Маринато весьма удачным: натурализованный бразилец обе встречи отыграл "на ноль" и вошел в почетный список Клуба Льва Яшина.

В этом престижном Клубе состоят вратари, которые сыграли "всухую" 100 и более матчей в чемпионате и Кубке России, евротурнирах и за национальную сборную. У Гильерме после участия с матчах со Швецией (0:0) и Турцией (2:0) 101 "сухой" матч.

Список чемпиона России в составе "Локо" состоит из 85 "сухих" встречах в чемпионате страны, 6 – в национальном Кубке, 7 – в еврокубках и 3 – под флагом сборной. Напомним, что всего в Клубе Яшина теперь 29 голкиперов. Первый номер списка – Игорь Акинфеев, который сыграл "на ноль" 292 матча. Сам великий Лев Яшин – на 4-м месте по числу "сухих" игр: у него 203 таких встречи.