Футболист "Локомотива" Тарасов шесть лет не платит алименты
Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов стал очередным футболистом, который попал в скандальную хронику. Адвокат его бывшей супруги Оксаны сообщил журналистам, что один из лидеров железнодорожного клуба на протяжении 6 лет не платит алименты на дочь.
Всего за время с ноября 2011 года, когда Преображенским районным судом Тарасову было предписано выплачивать бывшей жене Оксане Осинкиной алименты, футболист задолжал более 15 млн рублей. При этом сам игрок читает, что платит алименты, но делает это гораздо в меньшем размере, чем это требуется.
Тарасов подготовил иск в суд в целью уменьшения размера алиментов примерно в четыре раза, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Осинкиной Сергея Жорина. Мало того, футболист требует также пересчитать в сторону уменьшения накопившийся долг. "Мы передаём исполнительный лист в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста", — сказал Жорин.
В случае дальнейшего нарушения закона Тарасов может быть лишен родительских прав на ребенка и даже попасть под уголовную статью 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 1 года.
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