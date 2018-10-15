ЕС одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

Главы Министерств иностранных дел стран Европейского союза пришли к соглашению по принятию санкций за распространение и применение химического оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕС.

В Люксембурге обсудили выдвинутый Францией и Великобританией новый режим санкций, которые планируется применять против лиц и стран, подозреваемых в применении и распространении химического оружия. Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Польши, Словении, Чехии, Словакии, Хорватии и Румынии прибыли для рассмотрения этого вопроса.

Такие меры были предложены в свете последних событий, связанных с отравлением в Солсбери и применении химоружия в Сирии, поддержаны многими странами, и формально одобрены Европейским союзом.

"ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отметил, что химическое оружие долгие годы было строго запрещено, но после происшествий в Сирии ясно, что табу было нарушено. "Мы должны вновь провести красную черту, чтобы было предельно ясно, что те, кто прибегают к использованию такого ужасного оружия, заплатят высокую цену", — заявил представитель Великобритании.