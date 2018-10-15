Жена артиста Стоянова опровергла слухи о его госпитализации

Жена российского актера Юрия Стоянова опровергла слухи о его госпитализации — ранее СМИ сообщали, что артист оказался в больнице.

Елена Стоянова сообщила РИА Новости, что ее муж был у стоматолога, но вряд ли, по ее словам, можно считать "большой новостью" тот факт, что "у человека стало на один зуб меньше". Она добавила, что единственным неправильным решением было обратиться в государственную клинику, а не частную.