Поторопившийся водитель убил байкера в Ангарске

Водитель Peugeot 4007 стал виновником массовой аварии в Ангарске, в результате которой скончался мотоциклист, сообщает региональное управление МВД. Камера запечатлела последние секунды жизни байкера.

ДТП произошло в минувшее воскресенье, 14 октября, около 18 часов по местному времени (13:00 по Москве). На улице Алешина в 32-м микрорайоне владелец кроссовера поспешил и повернул налево, судя по всему, не заметив двигавшегося ему наперерез мотоциклиста. У последнего фактически не осталось пространства для маневра — он врезался в боковую дверь машины и вылетел из седла. К тому моменту, когда на место прибыли медики, владелец мотоцикла Racer был мертв.

Peugeot после столкновения протаранил две припаркованные машины и с трудом остановился на тротуаре, едва повторно не вылетев на встречную полосу. О состоянии водителя ничего не сообщается.

Личность байкера установить пока не удалось, поскольку при нем не было документов.