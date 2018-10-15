"РоссТур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

Центр бронирований "РоссТур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности с 15 октября.

Как рассказали "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России, на прошлой неделе "РоссТур" нашел инвестора — сеть "Магазин горящих путевок". По условиям сделки, сеть должна была получить "РоссТур" в обмен на то, что "МГП" будет выплачивать турагентам компании 0,5% с каждого нового бронирования. Но агенты отнеслись к такой идее со скепсисом, так как долги "РоссТура" в каждом из агентств оцениваются в несколько миллионов рублей. Руководство компании надеялось, что инвестор потратит на погашение долгов хоть какую-то сумму, но этого не произошло.

В начале октября с центром бронирования отказались сотрудничать "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar и "Интурист". Причиной стали нарушения сроков платежей за путевки клиентов "РоссТура". В АТОР подчеркнули, что у некоторых туроператоров оплачен лишь небольшой процент от всех бронирований. Большинство агентств заявили, что не готовы оплачивать сорвавшиеся путевки из личных средств, так как суммы для них неподъемны.

У "РоссТура" оформлены финансовые гарантии в страховой компании ERV на общую сумму 150 миллионов рублей. Глава центра бронирований Александр Недополз заявил, что этих денег хватит для компенсаций за отмененные туры всем туристам.

В августе о банкротстве объявила одна из старейших туристических фирм – "Натали Турс". От действий турфирмы пострадали 5 тысяч 293 клиента. Деньги из компании были выведены на счета третьих лиц, часть переведена за границу. Против руководства компании возбуждено дело о мошенничестве.