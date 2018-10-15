В Балакове мужчина в "папахе, как у Хабиба" напал на отстреливающегося водителя автобуса. Видео

В Саратовской области автомобиль Иж "Ода" подрезал пассажирский автобус. Из легковой машины вышел мужчина в светлой папахе и напал на водителя общественного транспорта — причины конфликта, произошедшего в минувшее воскресенье, 14 октября, пока остаются неизвестными.

Очевидцы рассказывают о том, что водитель "Оды" изначально вел себя агрессивно и неадекватно, и до инцидента с автобусом он был замечен в опасном перемещении по городу на своей заметной машине с надписью "Москаль" на ветровом стекле.

Водитель автобуса, 52-летний мужчина, вышел из салона, и когда на него посыпались удары, выстрелил из травматического пистолета два раза, после чего агрессор поспешил ретироваться — прыгнул в машину и уехал на красный сигнал светофора.

В настоящее время личность 28-летнего мужчины в папахе установлена, сейчас он допрашивается полицейскими, устанавливающими все обстоятельства произошедшего конфликта со стрельбой.