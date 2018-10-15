Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 октября 201812:14

Стала известна дата второго тура выборов губернатора Хакасии

Дату второго тура выборов губернатора Хакасии назовут во вторник, 16 октября, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в Избиркоме республики, ориентировочно выборы состоятся 11 ноября. Ситуация сложилась необычная: остался единственный кандидат — представитель КПРФ Валентин Коновалов от КПРФ.

Так, в бюллетене будет фамилия только одного оставшегося кандидата и два варианта "за" и "против". Для победы Коновалову нужно будет набрать более 50 процентов голосов.

Ранее стало известно, что второй кандидат Александр Мяхар из Партии Роста от участия отказался и подал заявление в Избирком.

Сейчас

13:16

Кремль: Трамп не озвучил прямых обвинений в адрес Путина

12:10

Бывший мэр Махачкалы на четыре года уедет в колонию

11:54

"РоссТур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

11:47

Жена артиста Стоянова опровергла слухи о его госпитализации

11:43

ЕС одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

11:16

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца

10:53

Комиссия по расследованию аварии "Союза" начала работу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ЕС одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

ЕС одобрил новый механизм санкций за применение химоружия

1 час назад
Комиссия по расследованию аварии "Союза" начала проверку завода в Самаре

Комиссия по расследованию аварии "Союза" начала проверку завода в Самаре

2 часа назад
Порошенко рассказал "о победе над московскими демонами"

Порошенко рассказал "о победе над московскими демонами"

43 минуты назад
Жена артиста Стоянова опровергла слухи о его госпитализации

Жена артиста Стоянова опровергла слухи о его госпитализации

1 час назад
Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года

2 часа назад
На Камчатке школьница спасла на пожаре пятерых детей

На Камчатке школьница спасла на пожаре пятерых детей

4 часа назад
"РоссТур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

"РоссТур" заявил о прекращении туроператорской деятельности

59 минут назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

5 часов назад
Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям

Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям

14 минут назад
Посылка взорвалась в руках известного в Казани бизнесмена

Посылка взорвалась в руках известного в Казани бизнесмена

17 минут назад
Многодетные семьи болеют раком гораздо реже обычных

Многодетные семьи болеют раком гораздо реже обычных

3 часа назад
В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

17 минут назад
Заплатите за соседа: будут ли россияне оплачивать чужие коммунальные долги

Заплатите за соседа: будут ли россияне оплачивать чужие коммунальные долги

3 часа назад
В кемеровском микрорайоне земля уходит из-под ног

В кемеровском микрорайоне земля уходит из-под ног

38 минут назад
Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"

Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"

55 минут назад
Бывший мэр Махачкалы на четыре года уедет в колонию

Бывший мэр Махачкалы на четыре года уедет в колонию

57 минут назад
Бордосский дог загрыз хозяйку: что вызвало агрессию собаки

Бордосский дог загрыз хозяйку: что вызвало агрессию собаки

1 час назад
В Балакове мужчина в "папахе, как у Хабиба" напал на отстреливающегося водителя автобуса. Видео

В Балакове мужчина в "папахе, как у Хабиба" напал на отстреливающегося водителя автобуса. Видео

1 час назад
Призраки русской усадьбы

Призраки русской усадьбы

1 час назад
От жирной пищи могут пострадать ваши дети, внуки и правнуки

От жирной пищи могут пострадать ваши дети, внуки и правнуки

1 час назад
В Калуге снесли старинный дом, отремонтированный волонтерами

В Калуге снесли старинный дом, отремонтированный волонтерами

1 час назад
Искусственный интеллект научился распознавать рак груди лучше человека

Искусственный интеллект научился распознавать рак груди лучше человека

1 час назад
Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков

Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков

2 часа назад
Парижских бомжей пустят пожить в мэрию

Парижских бомжей пустят пожить в мэрию

2 часа назад
Знак "Шипы": штраф так и не отменили

Знак "Шипы": штраф так и не отменили

2 часа назад
Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

Король фламенко представит в Москве свое лучшее шоу

3 часа назад
В Ростовской области трое пьяных мужчин украли лодку и утонули в реке Дон. Видео

В Ростовской области трое пьяных мужчин украли лодку и утонули в реке Дон. Видео

3 часа назад
Миллионеры переселятся на плавучие острова

Миллионеры переселятся на плавучие острова

3 часа назад
Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

Вышел первый тизер-трейлер ремейка мультфильма "Аладдин"

3 часа назад
Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец

Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец

3 часа назад
Выборы в Баварии обернулись провалом для блока Меркель

Выборы в Баварии обернулись провалом для блока Меркель

3 часа назад
Мать братьев Кокориных: это катастрофа моей жизни

Мать братьев Кокориных: это катастрофа моей жизни

4 часа назад
Книгоиздатели пожаловались на "Яндекс" в Роскомнадзор

Книгоиздатели пожаловались на "Яндекс" в Роскомнадзор

4 часа назад
Россия–Турция – 2:0. Голуби на стадионе принесли удачу

Россия–Турция – 2:0. Голуби на стадионе принесли удачу

4 часа назад
На Енисее грузовой теплоход ветром выбросило на мель

На Енисее грузовой теплоход ветром выбросило на мель

4 часа назад
Под Тверью столкнулись автобус, грузовик и 6 легковушек

Под Тверью столкнулись автобус, грузовик и 6 легковушек

4 часа назад
Взрыв в Ичне: Вадим Рабинович раскритиковал обвинения украинских политиков России

Взрыв в Ичне: Вадим Рабинович раскритиковал обвинения украинских политиков России

7 часов назад
Дональд Трамп: Китай больше угрожает нашим выборам, чем Россия

Дональд Трамп: Китай больше угрожает нашим выборам, чем Россия

7 часов назад
Американский военный эксперт признал тщетность попыток США свергнуть Асада

Американский военный эксперт признал тщетность попыток США свергнуть Асада

7 часов назад
Ким Чен Ын отказался предоставлять Соединенным Штатам список ядерных объектов

Ким Чен Ын отказался предоставлять Соединенным Штатам список ядерных объектов

7 часов назад
В Москве торжественно проводят мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Москве торжественно проводят мощи святителя Спиридона Тримифунтского

7 часов назад
Неизвестный открыл огонь на улице города в Техасе

Неизвестный открыл огонь на улице города в Техасе

8 часов назад
ДТП с участием автобуса в США: десятки пострадавших

ДТП с участием автобуса в США: десятки пострадавших

12 часов назад
"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

"Ненастье" Урсуляка расскажет о том, что задело каждого

15 часов назад
Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

Несмотря на русофобию, в США открыли поклонный крест

15 часов назад
Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

Тюремные туры и показательные фото: как в Китае борются с коррупцией

15 часов назад
Brexit: ключевые вопросы не решены

Brexit: ключевые вопросы не решены

15 часов назад
Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

Мило только в кино: Запад скопировал методы Штази

15 часов назад
Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

Запись с убийством журналиста: между США и Саудовской Аравией назревает скандал

15 часов назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 14 октября 2018

Москва. Кремль. Путин. Эфир от 14 октября 2018

15 часов назад
131