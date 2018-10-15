Стала известна дата второго тура выборов губернатора Хакасии

Дату второго тура выборов губернатора Хакасии назовут во вторник, 16 октября, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщили в Избиркоме республики, ориентировочно выборы состоятся 11 ноября. Ситуация сложилась необычная: остался единственный кандидат — представитель КПРФ Валентин Коновалов от КПРФ.

Так, в бюллетене будет фамилия только одного оставшегося кандидата и два варианта "за" и "против". Для победы Коновалову нужно будет набрать более 50 процентов голосов.

Ранее стало известно, что второй кандидат Александр Мяхар из Партии Роста от участия отказался и подал заявление в Избирком.