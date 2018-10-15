Mercedes упал со второго этажа парковки в "Горбушкином дворе"

Автомобиль марки Mercedes-Benz рухнул со второго этажа многоуровневого паркинга в торговом центре "Горбушкин двор" на западе Москвы. Очевидец снял на видео последствия ДТП, в результате которого пострадал водитель машины.

"Все живы, можно посмеяться. Так паркуют машины мойщики на Горбушке", — отметил автор записи.

Инцидент произошел в понедельник утром в Багратионовском проезде. Mercedes пробил ограждение и вывалился со второго этажа многоярусного паркинга, перевернувшись на крышу. Находившийся за рулем водитель — судя по многочисленным комментариям, это сотрудник автомойки, перегонявший машину клиента, — получил травмы, но о его состоянии ничего не сообщается.