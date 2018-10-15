В Череповце в ночном клубе умер нигерийский принц

В одном из ночных клубов Череповца умер нигерийский принц.

Габриэлю Сегуну Аджайи было 32 года. По предварительным данным, у него произошел обширный инфаркт. Однако точные причины смерти определит экспертиза.

По словам его жены Натальи Ведениной, никаких препаратов Габриэль не принимал. Просто пил чай, упал и умер. Раньше на сердце он не жаловался. Родственники из Нигерии на похороны не приедут, так как слишком далеко и визу оформить тяжело.

Наталья и Габриэль познакомились через интернет и сначала общались с помощью электронного переводчика. Поженились после четырех лет общения. В прошлом году у пары родились близнецы.

Как сообщает "Интерфакс", следственные органы Вологодской области проводят проверку по данному факту. На данный момент нет оснований, чтобы заявлять о криминальном характере смерти.