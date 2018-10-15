Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям

В подмосковном Серпухове начинается процесс над Дмитрием Грачевым, который из ревности искалечил свою жену. В декабре прошлого года он вывез супругу в лес, полтора часа пытал женщину и отрубил кисти обеих рук, а после сам отвез ее в больницу и сдался полиции.

Московским микрохирургам удалось спасти левую кисть — операция длилась девять часов. Пострадавшая до сих пор проходит курс реабилитации.

Как выяснилось, за несколько недель до трагедии женщина подавала в полицию заявление на мужа, в котором рассказывала об угрозах с его стороны. Однако участковый не нашел в действиях мужчины состава преступления.

Полицейского теперь подозревают в халатности. Самому Грачеву предъявлено обвинение по трем статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Похищение" и "Угроза убийством".