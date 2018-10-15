Посылка взорвалась в руках известного в Казани бизнесмена

Известный в Казани бизнесмен Михаил Скоблионок и его помощница пострадали в результате взрыва посылки, которая взорвалась в офисе компании "ТАКПО". Работу следователей на месте преступления сняли на видео.

Взрыв прогремел около 9 часов утра в понедельник в здании по улице Поперечно-Ноксинской. По предварительной версии, предприниматель получил посылку, но при попытке ее вскрыть раздался громкий хлопок. На кадрах видно образовавшуюся в столе дыру и само сдетонировавшее устройство.

В результате ЧП Скоблионок и его помощница были доставлены в офтальмологическую больницу в состоянии средней степени тяжести. Жизни бизнесмена, как сообщили "Татар-информ" в республиканском Минздраве, ничего не угрожает — в настоящее время ему делают операцию.

СКР называет основной версией покушения коммерческую деятельность. Принадлежащая Скоблионоку фирма "ТАКПО" занимается строительством, гостиничным и ресторанным бизнесом, оказывает транспортные услуги.