Наслаждаться золотой осенью в Москве можно будет еще неделю
Сухую, солнечную и теплую погоду обещают в столице еще как минимум до конца недели. Москвичи и туристы с радостью принимают этот подарок природы и любуются золотой осенью на улицах, площадях и, конечно, в парках. Гости нашей столицы считают Москву одним из лучших городов для путешествий в это время года.
Будто широкими мазками Москву разукрасил неизвестный художник. Искусная работа — за несколько дней превратить зеленые пейзажи в огненно-желтые. На такое волшебство способна, пожалуй, лишь одна природа.
- В этом году какая-то абсолютно потрясающая осень! Непередаваемые ощущения. Душа поет! Колокольный звон... Мне кажется, такой осени многие годы не было в Москве.
Золотая осень в столицу в этом году пришла с опозданием на две недели. Лето продлил теплый и достаточно сухой сентябрь. Деревья начали стремительно желтеть лишь к концу прошлой недели.
- Что-то поэтическое такое примешивается, что-то пушкинское. Очей очарованье, приятна мне прощальная краса. Настроение очень возвышенное!
- Москва оделась в золото. Мы на днях только учили в школе стишок: "Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный". Вот он!
Кажется, никто не упускает момента погулять по багряному лесу. В парках сейчас настоящие аншлаги — и в будни, и в выходные.
- Сейчас именно то время, когда нужно прямо гулять, отпрашиваться с работы среди недели!
В листьях купаются, с листьями фотографируются, из листьев собирают букеты и плетут венки.
- Вспомнили молодость, конечно же. Вспомнить плетение, как это было.
- Я с юга, из Анапы. У нас в Анапе осень другая, и, наверное, поэтому я не любил ее. А сейчас приехал сюда — и тут реально так красиво! Красное, желтое — здесь больше оттенков осени!
Москва, о чем говорят зарубежные издания, входит в десятку самых лучших городов для осенних путешествий. Сюда стоит приехать не только ради красочных пейзажей, но и чтобы понаблюдать за листопадом. Авторы отмечают, что в российской столице он особенно красивый.
"Здесь очень много самых разных пород древесных, которые именно осенью желтеют. Это клены, вязы, ясени, дубы. Ну и, конечно, наши родные березы и осины, которые очень красиво их оттеняют", — рассказывает главный специалист ГПБУ "Мосприрода" Валентин Волков.
Все краски московской осени — на улицах столицы, бульварах, скверах, парках. Туристам рекомендуют прогуляться по "Коломенскому" и "Царицыну": здесь особое разнообразие деревьев.
Государев двор считается сердцем "Коломенского". Сейчас это самое популярное и любимое место для прогулок у москвичей и туристов. Фотографии на фоне осенних пейзажей здесь получаются особенно красивые. Насладиться осенним разноцветьем москвичи и туристы смогут еще примерно неделю.
"В дневные часы воздух будет прогреваться в начале недели до 12-17 градусов. В предстоящие выходные погода постепенно начнет меняться, но не резко. Все равно температура будет превышать нормы. Станет больше облаков, и здесь возможно уже увеличение вероятности небольших осадков", — рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам синоптиков, листва опадет с приходом заморозков. Пока их не предвидится, а значит, самое время насладиться мягким бабьим летом.
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