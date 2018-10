Посольство США в Австралии случайно разослало по имейлу приглашения с котом в пижаме

Представители посольства США в австралийском городе Канберре допустили курьезную ошибку: они разослали электронные письма с приглашением на вечеринку с котом в пижаме и печеньем. Дипломатам пришлось извиняться, сообщает Guardian.

В письмах, которые были отправлены неизвестному количеству адресатов, значилось слово "встреча", а также была приложена фотография популярного в Австралии кота, живущего у Дженнифер Стюарт из Мельбурна.

A post shared by MY FURRY BABIES (@my_furry_babies) on Oct 15, 2018 at 1:36am PDT

Осознав ошибку, сотрудники американского посольства опубликовали официальное извинение. Дипломаты отметили, что письма с котом отправил стажер, который тестировал новую систему рассылки. Американцы извинились перед всеми, кто рассчитывал прийти на вечеринку с котом и печеньем.

Новозеландские коллеги опубликовали дипломатам из Австралии шуточный ответ.

We are actually LOLing here in NZ @USAembassyinOZ 🤣🤣🤣https://t.co/WziJ8TTiUh pic.twitter.com/26qWgMo5ll