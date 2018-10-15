"Адская карусель" или "Глас Сатаны". Жириновский рассказал о новом супероружии

В России есть системы ПВО С-600 и С-700, которые могут "закрыть всю планету, и ни один самолет не поднимется в воздух". Об этом чудо-оружии рассказал депутат Государственной Думы, глава фракции "ЛДПР" Владимир Жириновский в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Либерал-демократ даже предложил, как можно назвать новое оружие. Варианты в основном инфернальные, чтобы потенциальные противники понимали всю серьезность С-600 и С-700, – "Адская карусель", "Глас Сатаны" или "Геенна огненная". Впрочем, политик не против, если системы ПВО назовут в его честь – "ВВЖ", пишет агентство РИА Новости.

В Кремле заявления Жириновского комментировать не стали. Только пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российские ПВО действительно лучшие в мире.

Напомним, сейчас в России самая современная серийная система ПВО – С-400 "Триумф". Радиус ее действия достигает 250 километров. Хотя недавно была испытана новая ракета, которая уже может достать цель на расстоянии до 400 километров.