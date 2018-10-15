Мать братьев Кокориных даст интервью Андрею Малахову. Смотрите сегодня в 17:25

Светлана Кокорина, мать игрока питерского "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, арестованных на два месяца из-за скандального поведения, дает первое интервью Андрею Малахову в программе "Прямой эфир".

"Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята — не подонки, как их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставьте нас на Красную площадь, подойдите и ударьте всех нас. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная".

8 октября братья Кокорины, футболист "Краснодара" Павел Мамаев и еще несколько их друзей учинили драки на столичной парковке и в одном из кафе. Они арестованы до 8 декабря, им инкриминируют хулиганство.

Полная версия вечером 15 октября в 17: 25 на канале "Россия".