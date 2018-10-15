Джокович выиграл китайский Masters и обошел Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович победил на очередном крупном турнире серии Masters в Шанхае и вышел на 2-е место в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он обошел швейцарца Роджера Федерера и отстает от Рафаэля Надаля на 215 очков.

Надаль сохранил лидерство, но теперь Джокович вполне может обойти испанца по итогам сезона. На счету Рафы 7660 очков, у Джоковича – 7445, Федерер, который вылетел в Шанхае в полуфинале, набрал 6260 баллов. В шестерке лучших аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, русский немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич.

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну позицию с 22-го места на 21-е и вплотную приблизился к дебюту в Топ-20. В сотне лучших всего трое россиян: кроме Медведева это Карен Хачанов (26-н место) и Андрей Рублев (78-е).