Алексей Кравченко рассказал, как Элем Климов пытался ввести его в гипноз

Известность Алексею Кравченко принесла его первая роль в фильме Элема Климова "Иди и смотри". 13-летний мальчик выдержал три тяжелейшие пробы, которые устроил ему режиссер. На четвертой пробе Климов решил проверить, поддается ли юный Кравченко гипнозу. Режиссер боялся, что иначе мальчик может сойти с ума во время съемок. Но самую тяжелую сцену в фильме Алексей решил сыграть без гипноза, о чем сообщил режиссеру. Ему заклеили клеем рот, все сняли с одного дубля. Тогда сам Климов упал на колени перед талантливым подростком и расцеловал.

Маму к Алексею режиссер не пускал, так как боялся, что она его просто заберет со съемок. А когда спустя полгода мама все-таки приехала и увидела своего сильно похудевшего сына, то сказала, что никогда не знала, что у человека столько костей.

Алексей рос хулиганистым ребенком: катался на подножке товарных поездов, бросал камни в окна. В школе его считали "заправилой", он состоял на учете в детской комнате милиции. Про съемки фильма он говорит так:

"Этот период жизни самый правильным. Мама говорила, что дальше будет только тюрьма, что я доиграюсь. А я попал на съемки".

Мама воспитывала Кравченко одна, папа появлялся в жизни сына редко, а потом и вовсе исчез. Вновь они увиделись лишь после выхода фильма "Иди и смотри". "Для меня ощущения от отца — колючая щетина, запах бензина: папа ездил на мотоцикле, шлем и низкий голос", – вспоминает артист.

После выхода "Иди и смотри" на экраны зрители были поражены игрой мальчика с глазами старика. В 1987 году журнал "Советский экран" назвал военную драму лучшим фильмом года. Казалось, что судьба Кравченко была предрешена, ему прочили большое будущее в кино. Но актером он не собирался быть и пошел учиться на фрезеровщика, чтобы работать и помогать маме. Потом попал на три года в армию, служил на Тихоокеанском флоте.

Девушка, которая провожала его в армию, не дождалась. Поэтому, когда Алексей получил другое послание – от неизвестной девушки со сказочным именем Алиса, ему показалось, что это настоящая любовь на всю жизнь. Алиса поддержала его, когда он, наконец, решил поступать в Щукинское училище. Алексей женился в 21 год, а в 23 года у него уже родился первый сын. Супруги назвали его Алексеем.

Дом был полностью на Алисе, муж пропадал в училище. Между ними возникло непонимание, и рождение второго сына ничего не поменяло. Алексей ушел из семьи, когда младшему не было еще и года. Актер уверен, что дети брак не держат.

"Ближе к 15 годам совместной жизни все изменилось: у меня появились чувства, которые я не мог скрывать. Не хотелось уже ни садиться, ни разговаривать…" – признается актер.

Развод Алексея не принял и его родной отец. С тех пор они не виделись. Актер даже не знает, жив ли его отец или нет.

Второй женой Алексея стала актриса Надежда Борисова — дочь Льва Борисова. Он принял маленькую дочку любимой как родную. Сегодня 16-летняя Ксюша говорит, что у нее два папы: родной и Алексей. С детьми от первого брака у Алексея хорошие отношения.

Почему первая супруга закатывала актеру сцены ревности? Чего стоило Кравченко сказать матери своих сыновей о том, что он уходит? И какая трагедия произошла с его младшим сыном? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".