Под контролем: робот-собака Spot инспектирует строительные площадки

Буквально на днях компания Boston Dynamics похвасталась умением робота Atlas преодолевать препятствия, как настоящий акробат. Теперь же представители компании отправили другое своё детище "на работу".

Они опубликовали видео, демонстрирующее две последние версии четвероногого бота Spot. Роботизированный "друг человека" инспектирует строительные площаки в Японии.

Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о разработках Boston Dynamics, не перестающих удивлять своими навыками. Тот же гуманоидный робот Atlas умеет делать обратное сальто и бегать в парке, минуя препятствия. Между тем всего пять лет назад устройство могло выполнять лишь несложные задания.

Четвероногому роботу Spot тоже есть чем похвастаться. Впервые бота представили в июне 2016 года, а чуть позже, в ноябре 2017 года, продемонстрировали усовершенствованную версию.

Зимой 2018 года роботизированная собака научилась открывать двери и придерживать их для менее способных "коллег".

Теперь же он работает на строительных площадках компаний Takenaka Corporation и Fujita Corporation.

У одной версии бота есть "рука", в прошлом она и позволяла ему открывать двери. Кроме того, он оснащён камерой или другим датчиком, который хранится в особом контейнере. Всё это помогает устройству тщательно инспектировать объекты.

Другая версия Spot лишена "рук". Между тем на него спине присутствует светящаяся пластикатовая коробка.

На хвосте каждого бота находится нечто, напоминающее "шишку" в защитной клетке. По всей видимости, такое устройство служит для своего робота навигационным аппаратом.

Не секрет, что компания Boston Dynamics скупа на технические детали, поэтому некоторые вещи можно только предполагать.

Собственно, на видео демонстрируется, как робот расхаживает по строительной площадке, словно специально обученная собака.

Время от времени устройство останавливается, чтобы получше осмотреть объекты.

Spot оснащён датчиками и спереди, и сзади, что помогает ему взбираться и спускаться по лестнице, а также проходить узкие коридоры, даже если ему не хватает места для поворота.

Специалисты компании Boston Dynamics отмечают, что робот Spot будет доступен уже во второй половине 2019 года для коммерческих применений.

К слову, не только Spot сможет помогать в ходе строительных работ. Недавно мы рассказывали о нескольких роботах, которые совместно печатают бетонные конструкции.