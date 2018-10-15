Тема:
Военная техника и робототехника 42 минуты назад
Под контролем: робот-собака Spot инспектирует строительные площадки
Буквально на днях компания Boston Dynamics похвасталась умением робота Atlas преодолевать препятствия, как настоящий акробат. Теперь же представители компании отправили другое своё детище "на работу".
Они опубликовали видео, демонстрирующее две последние версии четвероногого бота Spot. Роботизированный "друг человека" инспектирует строительные площаки в Японии.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о разработках Boston Dynamics, не перестающих удивлять своими навыками. Тот же гуманоидный робот Atlas умеет делать обратное сальто и бегать в парке, минуя препятствия. Между тем всего пять лет назад устройство могло выполнять лишь несложные задания.
Четвероногому роботу Spot тоже есть чем похвастаться. Впервые бота представили в июне 2016 года, а чуть позже, в ноябре 2017 года, продемонстрировали усовершенствованную версию.
Зимой 2018 года роботизированная собака научилась открывать двери и придерживать их для менее способных "коллег".
Теперь же он работает на строительных площадках компаний Takenaka Corporation и Fujita Corporation.
У одной версии бота есть "рука", в прошлом она и позволяла ему открывать двери. Кроме того, он оснащён камерой или другим датчиком, который хранится в особом контейнере. Всё это помогает устройству тщательно инспектировать объекты.
Другая версия Spot лишена "рук". Между тем на него спине присутствует светящаяся пластикатовая коробка.
На хвосте каждого бота находится нечто, напоминающее "шишку" в защитной клетке. По всей видимости, такое устройство служит для своего робота навигационным аппаратом.
Не секрет, что компания Boston Dynamics скупа на технические детали, поэтому некоторые вещи можно только предполагать.
Собственно, на видео демонстрируется, как робот расхаживает по строительной площадке, словно специально обученная собака.
Время от времени устройство останавливается, чтобы получше осмотреть объекты.
Spot оснащён датчиками и спереди, и сзади, что помогает ему взбираться и спускаться по лестнице, а также проходить узкие коридоры, даже если ему не хватает места для поворота.
Специалисты компании Boston Dynamics отмечают, что робот Spot будет доступен уже во второй половине 2019 года для коммерческих применений.
К слову, не только Spot сможет помогать в ходе строительных работ. Недавно мы рассказывали о нескольких роботах, которые совместно печатают бетонные конструкции.
Ранее по теме
-
Стать человеком? Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику3 суток назад
-
Слаженная работа: несколько роботов в унисон печатают бетонные конструкции10 суток назад
-
Без работы никто не останется: учёные рассказали, почему не надо бояться роботозамещения25 суток назад
-
Робот создаёт реалистичные картины из натянутых нитей1 месяц назад
-
Инженеры собрали все доступные технологии в одном роботе-гуманоиде1 месяц назад
-
Новый робомальчик для тренировки педиатров истекает кровью, плачет и зовёт маму1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мать братьев Кокориных: это катастрофа
- Россия–Турция – 2:0. Голуби на стадионе принесли удачу
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
Самое читаемое
-
Журналист записал свое убийство и отправил видео невесте
- Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым
- Пятеро грабителей били и пытали депутата и его семью утюгом
- Рандеву на ночных обочинах: чем опасны придорожные путаны
- Подмосковную заводчицу загрызли доги
Авто.Вести.Ru
-
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Skoda выпустит очень маленький и дешевый кроссовер
Экономика
-
Акции Саудовской Аравии упали на 7% в связи с исчезновением журналиста
- Всемирный банк: Россия может войти в список стран - лидеров цифровой экономики
- Почему рубль стал тихой гаванью?
- 20 самых посещаемых городов мира в 2018 году
- Прогноз: рубль отметит маленькую дедолларизационную сенсацию
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку, что делать: насколько это опасно на самом деле
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Бордосский дог загрыз хозяйку: что вызвало агрессию собаки?
- Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям
- В "Сколкове" стартовал 7-й форум "Открытые инновации"
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"