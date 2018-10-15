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15 октября 201815:30

В анализах футболиста Тигиева не нашли амфетамина

Игрок линии обороны футбольного клуба "Крылья Советов" Георгий Тигиев, скорее всего, сможет избежать обвинения в употреблении запрещенных препаратов. Футболист прошел обследование в специализированной наркологической клинике и там пока не нашли в его анализах амфетамина.

 

Как уже сообщали Вести.Ru, в воскресенье, 14 октября, правоохранители остановили Тигиева по подозрению в нахождении за рулем в пьяном виде. Более того, как сообщает "Спорт-экспресс", рапорт полицейских содержал предположение, что в моче футболиста были обнаружены следы наркотического средства амфетамин.

Теперь, возможно, Тигиев будет обвинен лишь в пьяной езде, если предварительные анализы наркологов подтвердятся. Впрочем, окончательные результаты проб будут известны в течение 10 дней.

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