Шувалов: Внешэкономбанк урегулирует проблемы до конца года

Внешэкономбанк до конца 2018 года урегулирует все проблемы с капиталом и внешним долгом.

На встрече с президентом Владимиром Путиным глава ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что проведены все необходимые переговоры и консультации​​​, передает "Россия 24".

"В целом по капиталу Внешэкономбанка и по нашим внешним обязательствам мы проблему урегулируем до конца 2018 года, если вы поддержите такие подходы", — сказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что при сохранении нынешних темпов пополнения Фонда национального благосостояния государство продолжит оказывать поддержку ВЭБу. Запланирована докапитализация на 300 миллиардов рублей за несколько лет.