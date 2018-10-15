Комплексам "Бал" и "Бастион" устроили внезапные учения

В Крыму береговым ракетным комплексам "Бал" и "Бастион" устроили внезапную проверку боеготовности. Экипажи машин должны будут выйти в район проведения стрельб, подготовиться к пуску ракет, а потом сменить позицию, рассказал агентству ТАСС представитель Черноморского флота. Всего в учениях принимают участие 600 бойцов, подготовка займет около недели.

Характеристики "Бала" засекречены, но известны параметры его экспортной версии с литерой "Э". Итак, в комплекс входят командный пункт, который обнаруживает цели и наводит на них оружие, и 4 пусковых установки, по 8 ракет на каждой. Плюс 4 транспортно-заряжающие машины с дополнительным боекомплектом.

Дальность действия комплекса "Бал" – до 120 километров. Причем пускать ракеты он может как по одной, так и залпом – сразу все 32. Интервал между каждым стартом – всего 3 секунды.

Если "Бал" обеспечивает уничтожение кораблей противника на ближней и средней дистанциях, то "Бастион" топит врага на дальних подступах. Радиус полета ракеты "Яхонт" – 300 километров. Движется она на сверхзвуковой скорости, что позволяет ей прорывать противовоздушную оборону судов противника.

Береговой комплекс способен контролировать территорию площадью до 100 тысяч квадратных километров. В его состав может входить до 18 самоходных пусковых установок, в каждой по две ракеты. Плюс 3 командных пункта и транспортно-заряжающие машины.