Пессимисты ведут бизнес лучше оптимистов

Представители Лондонской школы экономики, а также университетов Кардиффа и Бата, провели исследование, в ходе которого выяснили, что бизнесмены-пессимисты добиваются больших успехов, чем их конкуренты-оптимисты, сообщает Science Direct.

Социологи изучили истории взлетов и падений различных британских фирм за последние 18 лет. Ученые сопоставили успешность бизнеса с биографиями их владельцев. Выяснилось, что чересчур оптимистичные предпринимали зарабатывали почти на 30 процентов меньше управлявших бизнесами пессимистов.

По мнению исследователей, оптимисты склонны переоценивать себя и свои силы.

"Именно поэтому они часто основывают фирмы, чья деятельность обречена на провал", — отметили ученые.

Социологи считают, что оптимисты склонны игнорировать очевидные для многих факты и часто переключаться с одного проекта на другой.

"С просчитыванием рисков бизнесмены-пессимисты справляются гораздо лучше", — пишут британцы.

Впрочем, оптимистам не стоит унывать. Быть ими плохо, только если они занимают руководящие должности. Наемным же сотрудникам такая черта, напротив, помогает продвигаться по службе.