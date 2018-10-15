Тема:
Дела Навального 32 минуты назад
Навального не стали обвинять в клевете на следователя
Оппозиционеру Алексею Навальному не стали предъявлять обвинение в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного еще в 2016 году по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова.
14 октября Алексей Навальный покинул спецприемник в Москве, где провел 20 суток административного ареста за нарушение установленного порядка организации митинга. А уже 15 адвокат Навального был вызван к следователю для предъявления новых обвинений блогеру.
"Мы явились, но никаких процессуальных действий совершено не было, а следователь сказал, что свяжется с нами, но не сказал, когда", — рассказал ТАСС адвокат Вадим Кобзев.
По словам защитника, отказ от предъявления обвинений может быть связан с "шумихой в прессе".
Поводом для возбуждения уголовного дела о клевете стало размещение Навальным в СМИ информации о совершении Павлом Карповым тяжких преступлений. В частности, в фильме "Каста неприкасаемых" утверждалась причастность Карпова к гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году в СИЗО.
"Эта информация не соответствует действительности, порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию, в связи с чем я и обратился в правоохранительные органы", — сообщил Карпов.
Осенью 2016 года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о клевете и не стала направлять его в суд. Материалы были возвращены дознавателю для устранения выявленных нарушений.
Ранее по теме
-
Оппозиционер Навальный вышел на свободу после 20 суток ареста1 сутки назад
-
Мосгорсуд признал законным очередной арест Навального12 суток назад
-
Алексей Навальный арестован на 20 суток20 суток назад
-
Полиция уточнила, за что задержали Навального21 сутки назад
-
Администрация президента не комментирует задержание Навального21 сутки назад
-
Навального освободили и снова задержали21 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мать братьев Кокориных: это катастрофа
- Россия–Турция – 2:0. Голуби на стадионе принесли удачу
- Муж-депутат перекрывшей МКАД певицы станцевал с ней на камеру
- Принц Гарри и Меган Маркл ожидают первенца весной 2019 года
- Скандал с "макарошками" экс-министра докатился до Минтруда
Самое читаемое
-
Журналист записал свое убийство и отправил видео невесте
- Пьеху госпитализировали вслед за Венедиктовым
- Пятеро грабителей били и пытали депутата и его семью утюгом
- Рандеву на ночных обочинах: чем опасны придорожные путаны
- Подмосковную заводчицу загрызли доги
Авто.Вести.Ru
-
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Skoda выпустит очень маленький и дешевый кроссовер
Экономика
-
Акции Саудовской Аравии упали на 7% в связи с исчезновением журналиста
- Всемирный банк: Россия может войти в список стран - лидеров цифровой экономики
- Почему рубль стал тихой гаванью?
- 20 самых посещаемых городов мира в 2018 году
- Прогноз: рубль отметит маленькую дедолларизационную сенсацию
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку, что делать: насколько это опасно на самом деле
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
Вести в 20.00
-
Детонатор украинской автокефалии
- Мамаев и Кокорин осваиваются в "Бутырке"
- Журналиста пытали перед смертью
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Бордосский дог загрыз хозяйку: что вызвало агрессию собаки?
- Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, судят по трем статьям
- В "Сколкове" стартовал 7-й форум "Открытые инновации"
- Наперсточники XXI века переселились в Интернет
- Гастрономический фестиваль в Москве удивляет иностранцев
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Две матери, но нет отца: стволовые клетки и редактирование генов помогли родиться необычным грызунам
- Ящерицы тоже видят сны
- Новый материал очищает воздух и использует углерод для саморемонта
- Робот-гуманоид Atlas освоил уличную акробатику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"