Навального не стали обвинять в клевете на следователя

Оппозиционеру Алексею Навальному не стали предъявлять обвинение в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного еще в 2016 году по заявлению экс-сотрудника МВД Павла Карпова.

14 октября Алексей Навальный покинул спецприемник в Москве, где провел 20 суток административного ареста за нарушение установленного порядка организации митинга. А уже 15 адвокат Навального был вызван к следователю для предъявления новых обвинений блогеру.

"Мы явились, но никаких процессуальных действий совершено не было, а следователь сказал, что свяжется с нами, но не сказал, когда", — рассказал ТАСС адвокат Вадим Кобзев.

По словам защитника, отказ от предъявления обвинений может быть связан с "шумихой в прессе".

Поводом для возбуждения уголовного дела о клевете стало размещение Навальным в СМИ информации о совершении Павлом Карповым тяжких преступлений. В частности, в фильме "Каста неприкасаемых" утверждалась причастность Карпова к гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году в СИЗО.

"Эта информация не соответствует действительности, порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию, в связи с чем я и обратился в правоохранительные органы", — сообщил Карпов.

Осенью 2016 года прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о клевете и не стала направлять его в суд. Материалы были возвращены дознавателю для устранения выявленных нарушений.