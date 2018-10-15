Полиция установила контакт с захватившим заложника на вокзале в Кёльне

Полиция Кельна установила контакт с человеком, захватившим в заложника на главном железнодорожном вокзале города.

Как передает ТАСС, об этом общественность оповестил представитель правоохранительных органов Германии в эфире телеканала n-tv.

Ранее сообщалось о том, неизвестный преступник взял в заложницы женщину в расположенной в здании Кёльнского вокзала аптеке.

В настоящее время район площади Бреслауэрплац оцеплен, стражи порядки по громкоговорителю просят людей покинуть территорию. Вокзал оцеплен полицией.