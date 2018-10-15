Юные хоккеисты устроили массовую драку в Свердловской области

Массовой дракой на льду закончился хоккейных матч между спортсменами из Шадринска и Каменска-Уральского. Юниоры сошлись на "поле боя" в Свердловской области после неуместного силового приема со стороны гостей из Курганской области. Сидевшие на трибунах родители сняли инцидент на видео.

Стычка произошла на 10-й минуте второго тайма встречи, когда хозяева вели со счетом 7:0. Во время очередной атаки зауральцев юный хоккеист из шадринской команды "ШПК" применил силовой прием, после которого его соперник не смог самостоятельно подняться на ноги. Пока судейская бригада и родители оказывали ему помощь, на площадке завязалась массовая драка.

Спортсменов разняли примерно через минуту, инцидент обошелся без серьезных последствий. По мнению тренера шадринской команды Василий Маринко, причина инцидента кроется в недосмотре судей.

"Если есть какие-то провокации — надо вовремя пресекать, есть скамейка запасных. Я 10 лет этим занимаюсь, никогда такому поведению ребят не учил", — рассказал он Ura.ru, отметив, что в наказание его воспитанники всю неделю будут кроссы бегать.

В то же время зрители по достоинству оценили не столько игру, сколько именно стычку юных хоккеистов. "Не стыдно за подрастающее поколение", — отметила Светлана Бочкарева.