Пака и Гайсина, избитых футболистами, наградили за вклад в "Кортеж"

Президент России Владимир Путин наградил участников проекта "Единая модульная платформа" (раньше его неофициально называли "Кортеж") за большой вклад в его реализацию, позволивший создать широкий ряд отечественных автомобилей. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Дружбы награждены гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов и замминистра промышленности Александр Морозов. Награду получили также замминистра промышленности Олег Рязанцев и советник министра Александр Москалев, сообщает "Интерфакс".

Награждены директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Чиновников на прошлой неделе избили российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, инцидент произошел в "Кофемании" на Большой Никитской в Москве. Пак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, Гайсин – орденом Александра Невского.

Награды также получили Екатерина Игнатова (супруга Сергея Чемизова), президент и совладелица ООО "КАТЕ", ее компания поставляет автоматические коробки передач для автомобилей Aurus, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, советник гендиректора НАМИ Максим Нагайцев и другие.

Проект "Кортеж" реализуется с 2012 года по поручению президента. Модельный ряд автомобилей семейства Aurus состоит из четырех классов: седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи седанов и лимузинов начнутся в 2019 году.