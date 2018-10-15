В Израиле устроили конкурс красоты среди переживших Холокост

В израильском городе Хайфа состоялся ежегодный конкурс красоты среди тех, кто пережил Холокост. Первое место заняла 93-летняя Това Рингер. Праздник вызывает неоднозначную реакцию у жителей страны, сообщает NY Post.

По словам организаторов, цель события – принести радость женщинам, которые пережили ужасы Холокоста.

"Мы хотим подарить им вторую молодость, вместо той, что украла война", — отметили организаторы праздника.

В этом году в необычном конкурсе красоты приняли участие 12 женщин. Они вышли на подиум в черных платьях, стилисты сделали им макияж, а парикмахеры – прически.

Зрители, а также друзья и родственники женщин, встречали их овациями. Самой молодой участнице состязания было 74 года. Она до сих пор работает учительницей в школе.

Несмотря на исключительно благую цель, конкурс вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые считают, что праздник обесценивает память об одном из самых страшных событий XX века.