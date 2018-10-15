После жалобы работников завода Путину его владелец осужден на два года

Два года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей. Это приговор директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину.

Кокорина признали виновным в совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения мошенничестве, полной невыплате из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации заработной платы свыше двух и свыше трех месяцев, а также сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере. Задолженность по зарплатам на общую сумму около 7,5 миллиона рублей возникла с декабря 2015 года по январь 2017 года, напоминает ТАСС.

Делом о задолженности заинтересовался президент России Владимир Путин. Ему на "Прямую линию" поступило письмо от работников завода. Путин во время встречи с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым выразил недоумение действиями директора завода: "Откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям?"

Денис Кокорин с апреля 2013 года по июль 2015 года был директором Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий и собственником 50% акций предприятия. Кокорин разработал план по выводу денег с предприятия через подконтрольную фирму. В счет оплаты не предоставленных товаров и услуг он вывел 22,9 миллиона рублей.

При этом Кокорин не предпринял никаких действий по погашению задолженности по зарплате сотрудникам, которая с октября 2016 года по январь 2017 года составляла 5 миллионов 300 тысяч рублей, а на 24 января 2017 года превысила 6 миллионов. Получать деньги рабочие стали вечером 10 июля 2017 года, сразу после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Деньги на зарплаты сразу нашлись.