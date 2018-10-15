Павлюченкова выиграла стартовый матч Кубка Кремля

В столичном дворце спорта "Олимпийский" началась основная программа теннисного Кубка Кремля, традиционного турнира с призовым фондом 1,8 млн долларов. В женской части турнира первыми вышли на корт наша Анастасия Павлюченкова и австралийка Айла Томлянович. Победила Настя.

Матч получился достаточно упорным, хотя и завершился всего в двух партиях. Каждый раз Павлюченкова была чуть точнее хорватской спортсменки, которая с 2014 года играет за Австралию – 7:5, 6:4.