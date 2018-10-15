Водитель рухнувшего с парковки "Мерседеса" перепутал педали

На западе Москвы автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки. Пострадал водитель. За рулем "Мерседеса", по предварительным данным, находился не владелец, а сотрудник автомойки. Он перепутал педали газа и тормоза, в итоге машина, пробив ограждение, рухнула вниз.

Автомобиль "Мерседес" пока остается здесь. Он лежит на крыше у мойки по адресу Багратионовский проезд, 7. Владельцы забрали из автомобиля личные вещи. На месте продолжают работать сотрудники полиции.

Инцидент произошел примерно в 11 утра. Внимание очевидцев привлек сильный грохот: машина упала со второго этажа.

- Грохот был громкий, сразу все выбежали.

- Скорость большая была?

- Нет, маленькая.

По предварительной информации, владелец машины приехал на мойку, оставил автомобиль и отправился по своим делам. Один из сотрудников после того, как помыл машину, стал перегонять ее на второй этаж. Так на этой мойке поступают всегда — на первом этаже недостаточно парковочных мест. Судя по всему, сотрудник перепутал педали, и машина вылетела наружу.

Молодому человеку, который был за рулем, помогли выбраться очевидцы. Он был в сознании и даже смог дать объяснения сотрудникам полиции. На скорой его увезли в больницу.

В ближайшее время будет решаться вопрос о возмещении ущерба владельцу. По предварительной информации, стоимость автомобиля такого класса может достигать четырех миллионов рублей.