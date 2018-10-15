Глава НБА Силвер: не стоит идти на поводу у Нурмагомедова

Руководитель ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт получил поддержку от комиссионера Национально баскетбольной ассоциации Адама Силвера. Глава НБА посоветовал коллеге строго наказать россиянина Хабиба Нурмагомедова и других участников драки на турнире UFC 229.

"Мой единственный совет Уайту – думать о здоровье своей организации на перспективу, а не рассчитывать на краткосрочное решение проблем", — заявил Силвер, которого цитирует "Спорт-экспресс". Руководитель НБА явно намекает на то, что UFC должен сурово наказать всех участников беспорядков.

Функционер от баскетбола также заявил, что в спорте нет места дракам, подобной той, что разразилась после турнира в Лас-Вегасе 6 октября. Как уже сообщали Вести.Ru, Нурмагомедов после победы над знаменитым ирландцем Конором Макгрегором прыгнул через ограждение в зал, где находились члены команды соперника, которые его оскорбляли до и во время матча.