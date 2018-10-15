Foo Fighters выступили вместе с 10-летним мальчиком из толпы

Трогательный инцидент произошел во время концерта американской рок-группы Foo Fighters в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Лидер команды, экс-барабанщик Nirvana Дейв Грол, пригласил на сцену 10-летнего мальчика из зала. Тот внезапно поразил собравшихся умением играть на гитаре, сообщает Rolling Stone.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Грол приглашает на сцену 10-летнего мальчика из зала, и тот рассказывает, что его зовут Коллиер Кэш, и он пришел на концерт вместе с мамой.

По словам школьника, он учится играть на гитаре и басу. Услышав это, лидер Foo Fighters предложил ребенку сыграть что-нибудь. Тот выбрал песню Metallica "Enters Sandman". Вскоре к мальчику присоединился барабанщик Foo Fighters, а затем и сам Грол.

Грол был так впечатлен выступлением Кэша, что подарил ему гитару.

"Только попробуй продать ее на eBay, я тебя найду!", — пошутил музыкант.

Позже Грол опубликовал выступление школьника в "Твиттере" группы.

Lookout world...Next generation of rockers coming soon to an arena near you! Thanks Collier! — Dave https://t.co/buHmM6VQHS — Foo Fighters (@foofighters) 13 октября 2018 г.

Ролик увидели музыканты Metallica и тоже выразили школьнику уважение.

Наконец, сам мальчик поблагодарил музыкантов в "Инстаграме", отметив, что он прилагает много усилий к тому, чтобы научиться играть на гитаре и ни за что не продаст подаренный ему инструмент.