У дагестанского торговца валютой отобрали на улице 270 миллионов рублей

Группа вооруженных грабителей посреди улицы отобрала у дагестанского предпринимателя 270 миллионов рублей. Камер наблюдения зафиксировала момент нападения.

На всю операцию у четверых злоумышленников ушло менее минуты: около 8 часов утра 4 октября они с помощью машины блокировали дорогу двум белым "Приорам" в Хасавюрте, после чего наставили на водителей автоматы и заставили выйти из салона. Дальнейшее было делом техники — мужчины попросту переложили сумки с деньгами в свой автомобиль и, пригрозив своим жертвам, скрылись с места.

Добычей преступников стали 270 миллионов рублей. Деньги, как отмечает "Черновик", принадлежали местному торговцу валютой.

Выйти на след злоумышленников пока так и не удалось.