Турецкая полиция: оппозиционного саудовского журналиста могли растворить в кислоте
Турецкая полиция проверяет версию о том, что тело исчезнувшего в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могло быть растворено в кислоте.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал Haberturk, подчеркнув, что вначале данная версия казалась полиции и разведке фантастической, но сейчас, по мере развития расследования, правоохранительные органы Турции не исключают такую возможность.
Джамаль Хашукджи, который живет в США и работает обозревателем американской газеты Washington Post, бесследно пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, но из здания так и не вышел.
6 октября в турецких СМИ появилась информация, что журналист, возможно, убит.
Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашукджи исчез после того, как покинул здание диппредставительства, а само генконсульство сотрудничает с турецкими представителями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.
В ответ президент Турции Тайип Эрдоган подверг сомнению это заявление, отметив, что королевство должно доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а пояснения ее дипломатов в связи с этой ситуацией неубедительны.
Тогда король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд отдал распоряжение начать собственное расследование по делу Джамаля Хашкаджи. Как сообщил представитель турецкого министерства иностранных дел Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генерального консульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.
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