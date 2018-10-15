Кубок Кремля. Вихлянцева, Звонарева и Хромачева вышли в основную сетку

На традиционном столичном теннисном турнире Кубок Кремля завершился квалификационный турнир. В женском разряде в основную сетку вышли три россиянки из четырех финалисток – Наталья Вихлянцева, Вера Звонарева и Ирина Хромачева.

Вихлянцева была "посеяна" в квалификации под пятым номером и выиграла финал у испанки Сильвии Солер-Эспиноза – 6:3, 6:3. А вот шестая "сеяная" Виталия Дьяченко уступила Хромачевой – 2:6, 6:7. Звонарева играла с сербкой Иваной Джорович и победила – 6:4, 6:4.