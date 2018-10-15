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Открытие новых видов динозавров и изучение известных 25 минут назад
Быт юрского периода: останки диплодока Эндрю раскрыли новые данные о юности травоядных динозавров
Современные малыши, оставленные без присмотра родителей, непременно воспользуются случаем, чтобы полакомиться вкусными "вредностями" – конфетами или чипсами.
А чем пировали детёныши динозавров много миллионов лет назад? Ответ на этот вопрос нашла международная команда палеонтологов под руководством Кэри Вудраффа (Cary Woodruff) из Университета Торонто.
В 2010 году исследователи обнаружили на территории штата Монтана в США останки детёныша диплодока, которому на момент смерти было не более четырёх лет. Возраст находки оценили в 150 миллионов лет.
Поясним, что диплодоки – это род растительноядных ящеротазовых динозавров. Во времена позднего юркого периода эти гиганты длиной до 27 метров и весом более 20 тонн населяли западню часть Северной Америки.
Учёные, обнаружившие череп юного диплодока, прозвали его владельца Эндрю в честь филантропа Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie), который финансировал исследование, сообщает National Geographic.
В ходе работы с черепом детёныша палеонтологи заметили любопытные анатомические отличия от взрослых особей. Во-первых, это зауженная форма морды, напоминающая морду оленей (для сравнения: морды взрослых диплодоков были шире, по форме их можно сравнить с коровьими). Во-вторых, наличие двух различных типов зубов. Передние зубы Эндрю напоминали заточенные карандаши, а задние оказались лопатообразными. Между тем у зрелых динозавров этого рода были зубы лишь первого типа.
По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что рацион взрослых и молодых диплодоков отличался. В частности, последние могли пережёвывать самые разные листья, стебли, побеги или кору, то есть их диета, судя по всему, была более разнообразной и позволяла получить больше питательных веществ.
Вудрофф полагает, что взрослые диплодоки из-за острых зубов не могли как следует пережёвывать пищу и проглатывали её практически в первозданном виде.
Новое открытие позволяет сделать ещё один вывод касательно поведенческих особенностей: по всей видимости, детёныши диплодоков могли кормиться независимо от родителей. Благодаря преимуществу в виде различных типов зубов в сочетании с зауженной формой морды они могли выбирать самые нежные, молодые и питательные листья или побеги, считает эксперт по изучению динозавров Питер Додсон (Peter Dodson) из Университета Пенсильвании, который не участвовал в этом исследовании.
По его мнению, стратегия самостоятельного кормления позволяла "несовершеннолетним" травоядным динозаврам оставаться в безопасности. Если бы они полагалась в этом вопросе на своих гигантских родителей, то стали бы лёгкой добычей для хищников.
Дело в том, что взрослые особи предпочитали "пастись" на открытых пространствах и питались в основном травой с более грубыми растительными волокнами. Кормление независимо от них позволяло юным особям, во-первых, лакомиться более мягкой пищей, а во-вторых, избегать нападений, поскольку считается, что они обитали в основном в лесах.
"Охотники за динозаврами" не скрывают, что взволнованы новой находкой, поскольку череп Эндрю оказался одним из наиболее полных среди всех найденных ранее.
В длину он составляет около 23 сантиметров, а значит, длина тела диплодока составляла не менее 4,5 метров от головы до кончика хвоста. Возраст детёныша на момент гибели мог составлять от двух до четырёх лет, считают учёные.
Правда, пока в этой работе коллеги Вудраффа отмечают один пробел: палеонтологи до сих пор не смогли установить видовую принадлежность Эндрю. Из-за того, что его череп сохранился не полностью, эксперты намерены прибегнуть к трёхмерному сканированию и моделированию.
Они также добавляют, что в том месте, где были обнаружены останки Эндрю, покоятся фрагменты костей не менее 16 других динозавров. Они погребены под слоем ила и, возможно, дальнейшее их изучение позволит узнать ещё больше интересных фактов о жизни динозавров позднего юрского периода.
Научная статья с более подробным описанием находки опубликована в журнале Scientific Reports.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что некоторые травоядные динозавры были не такими уж вегетарианцами, а некоторые тираннозавры практиковали каннибализм.
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